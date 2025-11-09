Semana de charlas del BNG sobre la subida de la basura en Gondomar
El BNG de Gondomar inicia una gira de asambleas vecinales para escuchar a los vecinos para incluir sus propuestas en sus alegaciones y para ayudarlos a presentar las suyas propias de forma individual o colectiva. Las reuniones empiezan mañana lunes en el centro cultural de Peitieiros para los vecinos de esa parroquia y los de Couso a las 19.30. El martes será el turno de Borreiros a la misma hora, igual que el miércoles en Vincios. El viernes, el encuentro será a las 20.00 en Donas y el próximo lunes, día 17, de nuevo a las 19.30 en Chaín.
