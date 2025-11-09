Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana de charlas del BNG sobre la subida de la basura en Gondomar

El BNG de Gondomar inicia una gira de asambleas vecinales para escuchar a los vecinos para incluir sus propuestas en sus alegaciones y para ayudarlos a presentar las suyas propias de forma individual o colectiva. Las reuniones empiezan mañana lunes en el centro cultural de Peitieiros para los vecinos de esa parroquia y los de Couso a las 19.30. El martes será el turno de Borreiros a la misma hora, igual que el miércoles en Vincios. El viernes, el encuentro será a las 20.00 en Donas y el próximo lunes, día 17, de nuevo a las 19.30 en Chaín.

