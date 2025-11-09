Porriño destinará 2,7 millones a la regeneración urbana de Torneiros

Porriño presentó ayer el proyecto de regeneración urbana del núcleo de Torneiros, una actuación estratégica que, según el gobierno local, supondrá una transformación profunda de esta parroquia a nivel urbanístico, social y ambiental. Se trata por tanto de uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por el Concello en los últimos años, pues la inversión del mismo superará los 2,7 millones, de los cuales 1,1 se financiarán con cargo al Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, y el dinero restante con fondos europeos. En él se incluye la creación de un parque acuático en el Parque Alba, que se complementará con un nuevo espacio de ocio familiar y deportivo.

«Soy consciente de que se hicieron muchas nuevas infraestructuras en distintos puntos del municipio, y en esta ocasión actuaremos en Torneiros, en cada uno de los cinco polígonos residenciales, que concentra uno de los mayores núcleos de viviendas de Porriño. Pero esto no quedará aquí; continuaremos regenerando y transformando todas y cada una de las parroquias, porque sabemos que son muchas las mejoras que necesitan y en esto estamos trabajando cada día, en hacer que estos proyectos sigan adelante y vayamos avanzando, porque es muy complejo, casi imposible, tener los recursos suficientes para hacer todo en tan poco tiempo, de ahí que trabajemos a medio y largo plazo», explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo, en el acto público de presentación de este proyecto, ayer a mediodía en el Centro Cultural Alba.

La inversión prevista abarcará desde la modernización de los servicios públicos básicos, la mejora de la accesibilidad universal, la eficiencia energética, la creación de espacios públicos de calidad, hasta la revitalización social y económica del núcleo de Torneiros.

El proyecto prevé ampliar las zonas peatonales, mejorar las aceras y la iluminación, eliminar las barreras arquitectónicas e incorporar vegetación y mobiliario urbano. También se contempla la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje pluvial, así como la modernización del alumbrado público con tecnología led, reduciendo el consumo energético y las emisiones de CO2.