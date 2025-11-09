O Rosal tendrá mercadillo de Navidad del 6 al 8 de diciembre

O Rosal encenderá la Navidad con la celebración de un mercadillo navideño que se celebrará del 6 al 8 de diciembre. Será un escaparate abierto a la creatividad, al talento artesano y al producto local.

El Concello abrirá mañana, lunes, la convocatoria para participar. Podrán presentarse asociaciones sin ánimo de lucro, personas artesanas y creadoras de moda, complementos, ilustración, juguetería o diseño, además de productores y productoras gastronómicos.

En total se ofrecen 14 puestos, que se asignarán por orden de solicitud. Cada puesto contará con su propio montaje y decoración, siempre con el objetivo de crear un ambiente atractivo y navideño.