O Rosal tendrá mercadillo de Navidad del 6 al 8 de diciembre
Pueden participar artesanos y entidades sin ánimo de lucro
O Rosal
O Rosal encenderá la Navidad con la celebración de un mercadillo navideño que se celebrará del 6 al 8 de diciembre. Será un escaparate abierto a la creatividad, al talento artesano y al producto local.
El Concello abrirá mañana, lunes, la convocatoria para participar. Podrán presentarse asociaciones sin ánimo de lucro, personas artesanas y creadoras de moda, complementos, ilustración, juguetería o diseño, además de productores y productoras gastronómicos.
En total se ofrecen 14 puestos, que se asignarán por orden de solicitud. Cada puesto contará con su propio montaje y decoración, siempre con el objetivo de crear un ambiente atractivo y navideño.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas