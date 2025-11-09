«¡Nunca máis campo de golf!»

Con permiso de Hemingway, «Baredo era una fiesta» bien podría titular el relato de lo ocurrido ayer en la parroquia baionesa. De manera literal, dada la euforia que se vivió por momentos ante la trascendencia de lo que se celebraba, y también metafórica, como resumen perfecto de lo que han sido estos últimos ocho años de resistencia vecinal con final feliz. Triunfó la unidad de una población entera contra el campo de golf. Y había que celebrarlo por todo lo alto. Porque «isto conseguiuse grazas á unión de todo o pobo», repetían los y las asistentes al acto convocado ayer en el centro cultural para brindar por el borrado del proyecto que consideraban «especulativo e antiambiental» de las páginas del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Hace ya cinco meses que la Xunta aprobó la modificación puntual del ordenamiento urbanístico que rige en Baiona para retirar de forma definitiva el Plan de Dotacións e Infraestruturas das Costeiras, que implantaba el recinto de 18 hoyos, entre otras instalaciones deportivas y turísticas, sobre el monte que forma parte del paisaje de la parroquia y sobre parte de los manantiales que surten de agua a sus habitantes. Pese a tener que postergarla a después del verano para contar con la mayoría de los protagonistas de esta historia, finalmente la fiesta llenó ayer el centro cultural.

Decenas de vecinos compartieron brindis, merienda y, sobre todo, muchos recuerdos de esta epopeya en la que todos fueron héroes. Algunos colgados de un simbólico tendal en el salón de actos con artículos de prensa y otros a través de una pantalla. Durante el acto se proyectó una emotiva recopilación audiovisual sobre sus avances y retrocesos a lo largo del proceso que los llevó a presentar alegaciones, convocar protestas, acudir a todos los plenos del Concello de Baiona durante años con pancartas, intervenir en el de la Diputación, ser recibidos por la Valedora do Pobo y hasta crear una aplaudida y reivindicativa comparsa de Carnaval.

Pero el momento culminante del encuentro tuvo lugar en el exterior del local vecinal. Entre todos retiraron la pancarta que durante ocho años dijo «Non ao campo de golf». Ahora, en sus cabezas ha quedado grabado otro mensaje: «¡Nunca máis campo de golf!».