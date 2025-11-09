«Galicia baila» en los Premios Latino

Allá por 1992, el grupo asturiano Zapato Veloz cantaba aquello de «hay un gallego en la luna». En este caso, no hablamos de la luna, pero sí habrá un gallego en los Premio Latino 2025 por primera vez en la historia de este certamen. El galardonado es Guillermo Castro, natural de Covelo, que ha conquistado al jurado del concurso iberoamericano con su canción «Galicia baila».

Los Premios Latino son una cita anual dedicada a reconocer la excelencia en el cine y la música iberoamericana. La edición de este 2025 se celebrará mañana, lunes, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, y entre los premiados, están artistas reconocidos a nivel nacional como Edurne, Blanca Paloma o Triana, que compartirán escenario con Guillermo Castro, conocido popularmente como «O rei da Bachata», que ha sido galardonado en la categoría Premio Latino 2025 al Mejor Álbum de Música Regional. Un reconocimiento que no solo premia a un artista, sino también a una lengua y a una región.

«Conseguir ganar un certamen iberoamericano, compitiendo con gente tan buena y con un idioma que siempre está peleando por encontrar su hueco, es súper importante para mí» asegura el artista, que añade «el jurado tuvo en cuenta no solo el ritmo de la canción, si no lo que contaba. Espero que este premio sea un punto de inflexión para que se reconozca nuestro idioma, en la música, de otra forma».

Por otra parte, el compositor gallego cuenta que en el momento que le notificaron el premio, no se lo creía. «Fue algo que asimilé después; van pasando los días y le das el mérito que tiene, pero en el momento no me lo creía», apunta Castro.

Con todo, Guillermo Castro adelanta a FARO que antes de que termine el año, espera sacar nuevo tema, que casualmente habla de la importancia de ser constante y de seguir intentándolo. El autor afirma que «es lo que me está pasando a mí en este momento, cuando no me lo esperaba, recibí un Premio Latino 2025».

Castro cuenta con más de quince años de experiencia en el mundo de la música como compositor y productor. Entre su repertorio destacan temas como «Espera», su canción más personal, dedicada a su mujer ,o «Te olvidas de mí», que interpreta junto a Tony Delgado.

El cantante demuestra así que la pasión y la autenticidad no conocen fronteras. Desde Galicia, ha llevado su música a lo más alto de un festival iberoamericano. «Galicia Baila» es ahora un recordatorio de que, con esfuerzo y constancia, se abren grandes caminos.