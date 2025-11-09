Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa dos callos en Vilariño

La comisión de fiestas de San Antonio de Vilariño organiza hoy a partir de las 13.00 la Festa dos Callos en el recinto del convento. En caso de lluvia, la degustación se trasladará al colegio Carlos Casares. También habrá empanada y tortilla.



