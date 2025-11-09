Emotivo homenaje a Enrique Peinador
Mondariz-Balneario
La Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz, de Covelo, organizó un emotivo homenaje en el cementerio de Troncoso a Enrique Peinador Vela. El acto sirvió para recordar, agradecer y reconocer el trabajo del fundador y alma del Balneario de Mondariz, que fue y sigue siendo un referente del termalismo en Europa.
El homenaje contó con la intervención de Rafael de Rueda Escardó Peinador, bisnieto del homenajeado, así como de Roberto Ledo, miembro del Centro de Estudios de O Condado y A Paradanta, quien destacó que «Enrique Peinador fue mucho más que un empresario visionario. Fue un hombre comprometido con su pueblo, con Galicia y con su lengua». El acto culminó con una ofrenda floral en la tumba de Peinador Vela.
