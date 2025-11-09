Charla de la Guardia Civil para mayores

El auditorio municipal de Nigrán acoge este martes, día 11, a las 11.00, una charla dirigida a mayores sobre los delitos que sufren con mayor frecuencia. La impartirá el teniente comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán, Diego de la Puente, que será presentado por el jefe de la Policía Local nigranesa, Teodoro de la Peña.