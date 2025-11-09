60.000 leds baionesas invaden Vigo

Una monumental nevada cayó ayer sobre la parroquia viguesa de Zamáns. La magia de la Navidad hizo posible que miles copos rozasen a los 150 invitados que asistieron a la fiesta que encendió el alumbrado de Vigo una semana antes de que lo haga Abel Caballero. No es por competir «ni mucho menos», aseguran Javier Fernández y Maica Costas, la pareja baionesa que desde hace ocho años atrae a cientos de fieles a su jardín por estas fechas con un montaje que este año bate su propio récord con un total de 60.000 leds. Organizaron su fiesta con tanta antelación para tener la oportunidad de disfrutar también la de la ciudad.

Y es que son fanáticos de los festejos navideños y lo demuestran año a año con un paraíso navideño cada vez más espectacular. Esta vez, la fantasía cuenta con un árbol de 12 metros de alto con estrella nueva, una bola en 3D con banco en su interior a modo de photocall, una zona zen con «árbol de las tentaciones», cinco flamencos perfilados en neón, además de un novedoso «pozo de los deseos» y unos logrados «bastones de caramelo». Hay un espacio llamado Zona Antártida en la que viven cuatro pingüinos y tres muñecos de nieve y un «bosque animado» con una familia de ciervos de ocho integrantes. Se añade otra escena, la del Sendero de los Magos, con una palmera de 2 metros y 20 ramas perfiladas, los tres Reyes Magos a tamaño natural y un particular belén.

Todo un paraíso de iluminación e ilusión a partes iguales que arrancó con su cuenta atrás, su música y sus manos inocentes pulsando el interruptor y que puede visitarse hasta el 17 de enero de 18.30 a 21.00.