Vuelve el concurso de microbelenes a Baiona

Se acerca la Navidad y el Concello de Baiona convoca una nueva edición de su certamen de microbelenes con el objetivo de animar a familias, vecinos y visitantes a recrear nacimientos en miniatura. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 8 de diciembre en el registro municipal y habrá premios para los mejores trabajos.

