Tarde de charlas sobre salud y fiesta en Vincios
La Diputración lleva hoy al centro cultural de Vincios su programa de Encontros Veciñais. Las actividades, de 16.30 a 20.30, comenzarán con una charla sobre alzéimer a cargo de Afaga, otra de primeros auxilios por parte del televisivo médico Manuel Viso y una tercera de gimnasia de mantenimiento, seguida de un vino gallego con música en directo.
