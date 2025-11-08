Tarde de charlas sobre salud y fiesta en Vincios

La Diputración lleva hoy al centro cultural de Vincios su programa de Encontros Veciñais. Las actividades, de 16.30 a 20.30, comenzarán con una charla sobre alzéimer a cargo de Afaga, otra de primeros auxilios por parte del televisivo médico Manuel Viso y una tercera de gimnasia de mantenimiento, seguida de un vino gallego con música en directo.