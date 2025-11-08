Porriño despide a Cuquín, el «corazón del Entroido»

Porriño despidió ayer al alma de su Carnaval, Joaquín Lot Job Diz Tato, a quien todos conocían como Cuquín, que falleció este jueves a los 92 años de edad y fue enterrado en el cementerio municipal de Porriño.

Cuquín, además de por sus ingeniosos disfraces de Carnaval, era conocido en Porriño porque dedicó casi media vida a trabajar para el Ayuntamiento. Entró a formar parte de la plantilla municipal antes de la Guerra Civil, en 1933, tras aprobar las oposiciones al puesto de botones del consistorio, donde trabajó 50 años, hasta su jubilación.

«A lo largo de su vida, se entregó por completo al Concello de Porriño, trabajando con dedicación y buen talante, siempre dispuesto a echar una mano. Pero si algo lo hizo inolvidable, fue su energía en el Carnaval, su capacidad para unir a la gente alrededor de la fiesta y de la ilusión compartida», recordó ayer el Ayuntamiento de Porriño en sus redes sociales, definiendo a Cuquín como «el corazón del Entroido porriñés, la alegría hecha persona, la sonrisa que nunca faltaba».