Porriño despide a Cuquín, el «corazón del Entroido»
Porriño despidió ayer al alma de su Carnaval, Joaquín Lot Job Diz Tato, a quien todos conocían como Cuquín, que falleció este jueves a los 92 años de edad y fue enterrado en el cementerio municipal de Porriño.
Cuquín, además de por sus ingeniosos disfraces de Carnaval, era conocido en Porriño porque dedicó casi media vida a trabajar para el Ayuntamiento. Entró a formar parte de la plantilla municipal antes de la Guerra Civil, en 1933, tras aprobar las oposiciones al puesto de botones del consistorio, donde trabajó 50 años, hasta su jubilación.
«A lo largo de su vida, se entregó por completo al Concello de Porriño, trabajando con dedicación y buen talante, siempre dispuesto a echar una mano. Pero si algo lo hizo inolvidable, fue su energía en el Carnaval, su capacidad para unir a la gente alrededor de la fiesta y de la ilusión compartida», recordó ayer el Ayuntamiento de Porriño en sus redes sociales, definiendo a Cuquín como «el corazón del Entroido porriñés, la alegría hecha persona, la sonrisa que nunca faltaba».
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»