Pontón conoce la humanización de la ruta jacobea en Arcade

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó ayer Soutomaior, donde se reunió con el alcalde, Manu Lourenzo, para poner sobre la mesa los avances de estos dos últimos años. La dirigente nacionalista también aprovechó para conocer el avance de las obras de humanización del Camino de Santiago a su paso por Arcade, unos trabajos que entran en su recta final y que estarán rematados en las próximas semanas.