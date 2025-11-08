Pontón conoce la humanización de la ruta jacobea en Arcade
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó ayer Soutomaior, donde se reunió con el alcalde, Manu Lourenzo, para poner sobre la mesa los avances de estos dos últimos años. La dirigente nacionalista también aprovechó para conocer el avance de las obras de humanización del Camino de Santiago a su paso por Arcade, unos trabajos que entran en su recta final y que estarán rematados en las próximas semanas.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»