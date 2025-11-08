La plantilla del Parador exige salarios y condiciones laborales dignas

Ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo y el «abandono institucional y empresarial» que aseguran arrastrar desde hace cuatro años, las plantillas de los paradores de Baiona y de Tui se concentraron ayer para visibilizar la precariedad de sus condiciones laborales.

Denuncian salarios «ridículamente insuficientes» y ausencia de medidas de conciliación dada la flexibilidad horaria, especialmente el turno partido, que se extiende cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos. Por lo que exigen mejoras económicas y de conciliación, entre otras cuestiones, y recuerdan que la empresa estatal Paradores batió este verano su propio récord económico con un incremento del 2% en la facturación.