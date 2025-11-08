Piden cuatro años de cárcel para dos acusados de estafa en la venta de un coche en Ponteareas

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el jueves 13 de noviembre a dos hombres a los que la Fiscalía acusa de un delito de estafa durante la supuesta venta de un coche, en 2021, perpetrada en el partido judicial de Ponteareas. Por ello, pide dos años de prisión para cada uno de los acusados.

El ministerio público afirma en su escrito de acusación que los dos acusados "sabían" que la víctima estaba interesada en adquirir un vehículo Volkswagen Tiguan a un precio de 16.000 euros.

Así, la Fiscalía incide en que los presuntos autores comunicaron al interesado que este tendría el coche a su disposición "en unos tres meses" porque el vehículo procedería de Alemania.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que "los acusados no tuvieron nunca la intención real de vender" el vehículo y aún así dijeron a la víctima que si esta ingresaba el importe "de manera anticipada", el precio se rebajaría a 14.500 euros".

El perjudicado efectuó la transferencia en julio de 2021, pero no recibió ni el vehículo ni la devolución del dinero. Respecto a los dos acusados, la Fiscalía ha informado de que uno tiene "antecedentes penales", mientras que el otro no.