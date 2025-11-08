Nigrán ofrece teatro hoy y mañana en el auditorio

Doble sesión escénica este fin de semana en el auditorio de Nigrán que ofrece el Concello en colaboración con Teatro do Ar. El grupo Teatro de Cámara Dítea, de Santiago, representa hoy a las 20.00 la comedia «Un mal día teno calquera» y el grupo Troate Laboratorio, de Coruxo, pone en escena mañana domingo a las 19.00 la farsa «Feituras».