Mos licita por 507.000 euros las obras de ampliación del Parque Multiocio da Pesqueira

El Concello de Mos ha sacado a licitación las obras de ampliación y mejora del Parque Multiocio da Pesqueira, que ascienden a más de 507.000 euros. La actuación, sobre una superficie de más de 8.000 metros cuadrados, permitirá transformar el actual parque en un espacio multiuso moderno, accesible y pensado para todas las edades.

El proyecto incluye la creación de cinco áreas diferenciadas: una zona de skate, de unos mil metros cuadrados; una zona infantil con nuevos juegos y estructuras lúdicas, en una superficie de 1.600 metros cuadrados; una zona de agua, con toboganes e instalaciones acuáticas que aprovecharán la pendiente del terreno; una zona de descanso, con mesas, bancos y mobiliario urbano distribuido por todo el recinto; y una zona de rocódromo, con instalaciones para la escalada deportiva.

Las obras contemplan también la limpieza y nivelación del terreno, la mejora de los accesos, la instalación de iluminación led, la canalización de aguas pluviales, el ajardinamiento y la plantación de césped.

«Esta actuación responde al compromiso del gobierno local de seguir mejorando los espacios públicos, ofreciendo más zonas de convivencia segura, deporte y ocio saludable para todas las edades», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, incidiendo en que, con este proyecto, Mos continúa ampliando y modernizando su red de espacios públicos, avanzando hacia un modelo de municipio sostenible, dinámico y centrado en el bienestar de sus vecinos y vecinas.