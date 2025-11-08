La Diputación mejorará la EP-4102 a su paso por Salvaterra
La Diputación de Pontevedra ha aprobado el proyecto de ejecución de la obra de ensanche y mejora de la carretera provincial EP-4102 Leirado-Lira, en Salvaterra, con un presupuesto de cerca de 560.000 euros. El objetivo de las obras es garantizar la seguridad viaria actuando en un tramo de 900 metros, entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+877.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»