La Diputación mejorará la EP-4102 a su paso por Salvaterra

La Diputación de Pontevedra ha aprobado el proyecto de ejecución de la obra de ensanche y mejora de la carretera provincial EP-4102 Leirado-Lira, en Salvaterra, con un presupuesto de cerca de 560.000 euros. El objetivo de las obras es garantizar la seguridad viaria actuando en un tramo de 900 metros, entre los puntos kilométricos 1+000 y 1+877.