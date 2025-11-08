El Camino Portugués creció un 17%

El número de personas que en octubre recorrieron el Camino Portugués a Santiago creció en un 17% con respecto al mismo mes de 2024. En total fueron 11.556 peregrinos los que eligieron la ruta lusa, de los cuales, el 33% comenzaron el Camino en Tui, tal y como recogen los datos de la Oficina de Peregrinos de la Catedral de Santiago.

Esta ruta portuguesa se consolida como la segunda elegida por los peregrinos en octubre para realizar el Camino de Santiago y su crecimiento es superior al de otros caminos.

Del total de peregrinos que hicieron el Camino Portugués en octubre, un 23% fueron españoles, y el 77% restante de procedencia extranjera. En España, destacaron los andaluces, madrileños y valencianos; mientras que, entre los peregrinos internacionales, un 12,56% proceden de Portugal, el 10,76% de Estados Unidos y el 5,91% de Alemania.