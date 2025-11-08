Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Bonoloto deja 135.000 euros en Tui

La administración de lotería El Puente, localizada en la Avenida de Portugal, en Tui, repartió un premio de más de 135.000 euros en el sorteo de la Bonoloto del jueves. El despacho vendió un boleto que resultó agraciado con cinco aciertos más el número complementario

