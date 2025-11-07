Los vecinos reclaman mejoras en la atención de los cuatro centros de salud adscritos a Redondela

El centro de salud de Redondela fue ayer escenario de una multitudinaria concentración convocada por la Asemblea pola Sanidade Pública para exigir la adopción de medidas urgentes que garanticen una atención sanitaria «digna e completa» en los cuatro centros de salud adscritos a Redondela.

Los manifestantes reclaman cobertura de los profesionales al 100% durante todo el año; un médico de familia más para el centro de salud de Pazos de Borbén, ya que cuenta con 1.700 usuarios en una población de 3.000 habitantes; el retorno de pediatría a los centros de salud de Fornelos y Pazos; y la atención pediátrica en el PAC, que evite la derivación a las Urxencias del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Un momento de la protesta, ayer, en Redondela. / A.S.P.

Así mismo, exigen agilidad en las citas de medicina familiar y pediátrica, que no deben exceder de las 48 horas; y un cambio de modelo de citación que impida la actual vulneración de la intimidad de los pacientes.