Tomiño estrena edificio municipal para orientación laboral y la Omix

La transformación del edificio municipal del Campo da Feira de Tomiño ya es una realidad. Tras una reforma integral orientada a reducir el consumo y mejorar el confort, las instalaciones acogen de nuevo desde esta semana dos servicios esenciales para los vecinos: la oficina municipal de información juvenil (Omix) y el de orientación laboral.

El inmueble, que acaba de estrenar una renovación completa orientada a la eficiencia energética, se convierte en un espacio más moderno, sostenible y preparado para ofrecer atención directa a los jóvenes y a las personas que buscan mejorar su inserción profesional. Con esta actuación, Tomiño da un paso firme en el camino de hacer de la sostenibilidad un eje central de su gestión pública.

La intervención contó con una inversión global de cerca de 140.000 euros, financiados con fondos municipales y europeos del programa Galicia Feder 2021-2027, a través de los que aportaron más de 111.500 euros. El proyecto incluyó la instalación de un sistema avanzado de climatización basado en aerotermia y suelo radiante, la renovación de la iluminación con tecnología led inteligente y de un sistema de ventilación de última generación con recuperación de calor. También se reforzó el aislamiento térmico en cubierta, suelos y cerramientos exteriores. Gracias a este conjunto de mejoras, el edificio permitirá reducir el consumo de energías no renovables en más del 80% respecto a su situación anterior.

La alcaldesa, Sandra González, salientó que esta remodelación enmarca el compromiso de Tomiño con la sostenibilidad y la innovación, destacando que permite «disponer de espacios más cómodos, eficientes y preparados para prestar servicios públicos clave para los vecinos». La regidora añadió que la reapertura de la Omix y de la orientación laboral «aporta nuevas oportunidades a los vecinos, especialmente a los jóvenes, reforzando el apoyo municipal al empleo y a la formación».

Con el edificio ya operativo tras la profunda rehabilitación, los jóvenes podrán volver a hacer uso de la Omix para recibir asesoramiento en programas formativos, movilidad, oportunidades laborales e iniciativas juveniles, así como asistir a los distintos cursos que allí se imparten. Por su parte, el servicio de orientación laboral retoma la atención personalizada para ayudar a las personas en búsqueda activa de empleo a mejorar su perfil profesional y explorar nuevas vías de inserción en el mercado laboral.