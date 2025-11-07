Redondela recuerda al último vigués víctima del franquismo

La Concejalía de Memoria Democrática de Redondela realizó ayer un acto de reconocimiento público a la familia de Xosé Humberto Baena, el vigués que fue fusilado en 1975, siendo una de las últimas víctimas del franquismo.

Flor Baena, la hermana de Humberto, asistió a la recepción en la Alcaldía como representante de la familia, junto con su hija Paula Peréz Baena. Este acto se enmarca en el objetivo principal de la nueva concejalía como es el «coñecemento e a aprendizaxe en valores democráticos, sobre todo para as novas xeracións», según explicó la alcaldesa, Digna Rivas.

La hermana del vigués asesinado durante la dictadura de Franco también ofreció una conferencia organizada por el IES Pedro Floriani. La regidora recalcó la importancia de esta iniciativa e invitó a hacerla extensible al resto de institutos del municipio.

La nueva concejalía hará una labor «pedagóxica» para que los más jóvenes valoren «que os dereitos e liberdades dos que hoxe disfrutamos non chegaron de xeito gratuíto». Asi, subrayó que la democracia y la justicia social «houbo que loitalos e milleiros de persoas sufriron represión, torturas ou foron asasinadas por defender a liberdade», recordó Rivas.

Rivas y Flor Baena, tras la entrega del Pedrón de Ouro de Redondela y el libro de «As Mulleres de San Simón». / FdV

El vigués Xosé Humberto Baena fue fusilado en septiembre de 1975, en los últimos meses de la dictadura, con solo 25 años tras ser acusado sin pruebas de participar en una acción mortal contra un policía en Madrid. Nunca se constató su participación. Baena era militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y como dijo Flor, «agora pon asesinado cando antes puñan asesino».

El pasado mes de agosto el Gobierno central reconoció a Xosé Humberto como víctima de la dictadura tras declarar ilegal e ilegítimo al tribunal que lo condenó a muerte y señaló que el vigués fue víctima por motivos políticos y ideológicos.

Digna Rivas expresó su solidariedad con la familia y expresó la importancia que tiene «divulgar e manter a memoria democrática para que se coñeza a verdade sobre a ditadura, os seus asasinatos e represión, ante o que está acontecendo hoxe cóas mensaxes da ultradereita».

La regidora le entregó a Flor el Pedrón de Ouro de Redondela y el libro de «As Mulleres de San Simón», como símbolo de la importancia de la memoria conservada y transmitida por «as madriñas» de San Simón, mujeres solidarias con las víctimas de la represión.