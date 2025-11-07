El PSOE de Baiona asegura que invirtió más de 180.000 euros en parques infantiles
REDACCIÓN
El portavoz municipal del PSOE de Baiona y exalcalde, Carlos Gómez, criticó ayer el abandono de los parques infantiles que denunció recientemente un grupo de familias y acusó al gobierno del PP de «manipular e culpar ao anterior goberno, como se Almuiña non levase xa máis de dous anos de mandato». «A diferenza do equipo de goberno actual Carlos Gómez si pode contabilizar o número de actuacións realizadas e de parques arranxados no anterior mandato cun investimento total que superou os 180.000 euros», dijo el exregidor.
Se refirió a intervenciones en las áreas de juego de A Palma, Cova Terreña, A Granxa, Baredo, Sabarís, Medialdea, Portameán o Fontes. Se construyó además, recalca Gómez, un nuevo parque en Os Tendais por cerca de 50.000 euros, además de repararse el barco del jardín de la Casa da Navegación, entre otras actuaciones.
