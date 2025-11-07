Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Baiona asegura que invirtió más de 180.000 euros en parques infantiles

REDACCIÓN

Baiona

El portavoz municipal del PSOE de Baiona y exalcalde, Carlos Gómez, criticó ayer el abandono de los parques infantiles que denunció recientemente un grupo de familias y acusó al gobierno del PP de «manipular e culpar ao anterior goberno, como se Almuiña non levase xa máis de dous anos de mandato». «A diferenza do equipo de goberno actual Carlos Gómez si pode contabilizar o número de actuacións realizadas e de parques arranxados no anterior mandato cun investimento total que superou os 180.000 euros», dijo el exregidor.

Se refirió a intervenciones en las áreas de juego de A Palma, Cova Terreña, A Granxa, Baredo, Sabarís, Medialdea, Portameán o Fontes. Se construyó además, recalca Gómez, un nuevo parque en Os Tendais por cerca de 50.000 euros, además de repararse el barco del jardín de la Casa da Navegación, entre otras actuaciones.

TEMAS

