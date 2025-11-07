Los afectados por el cierre de Viaxes Loa exigen su dinero

Un centenar de personas afectados por el cierre de la agencia de viajes Loa en Redondela se concentraron ayer ante el local para exigir la devolución de su dinero y que se haga justicia por el perjuicio causado tras dejarles el pasado verano sin los viajes contratados a decenas de clientes.

Tras permanecer unos minutos ante la agencia los perjudicados se desplazaron por la calle Ribeira hasta el Multiusos de A Xunqueira, donde celebraron una reunión con la abogada que les lleva el caso para que les informase de la situación en la que se encuentran y decidir los siguientes pasos. El colectivo de afectados ya presentó una denuncia por estafa ante la Policía Nacional y también ante Turismo de Galicia y la Oficina de Consumo de la Xunta.

La plataforma de afectados por el cierre del negocio está conformada de momento por 61 personas y la deuda total, aunque todavía se desconoce con exactitud, se calcula que ascienda a unos 100.000 euros. Alguno de los perjudicados asegura que había pagado más de 10.000 euros por el viaje contratado y que nunca llegaría a realizar por el cierre por sorpresa de la agencia.

Los manifestantes al llegar al multiusos de A Xunqueira. / ANTONIO PINACHO

El propietario de la empresa de viajes, Luis Otero, atribuyó el cierre del negocio al colapso económico por unos impagos y aludía a una deuda en unos 36.000 euros, una cifra muy inferior a la que reclaman los afectados.