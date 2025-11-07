PP y BNG apelarán contra la subida de la basura en Gondomar

El plazo de exposición pública y alegaciones de la nueva ordenanza municipal que recoge una subida del 73,7% del recibo de la basura en Gondomar arrancó ayer y permanecerá abierto durante 30 días hábiles, hasta el 19 de diciembre, y dos formaciones políticas han anunciado ya que apelarán contra el incremento de la tasa.

El PP rechaza «una subida tan alta» y exigirá que se establezcan tasas según la distancia de los contenedores, como hasta ahora, además de reclamar más contenedores y acciones para impulsar la separación de residuos, el reciclaje y el compostaje. La líder de los populares, Paula Bouzós, anima a los vecinos a presentar alegaciones para «hacer fuerza» y tratar de frenar el incremento de la tasa.

El BNG también recurrirá la ordenanza —después de abstenerse e n el pleno y favorecer su aprobación inicial pese a la minoría del gobierno municipal— con propuestas de bonificación para viviendas y locales que reciclan y compostan, tarifas diferentes para las zonas en que el servicio se preste en condiciones inferiores, entre otras cuestiones. De no recogerse sus propuestas, advierte la portavoz de la formación, Manuela Rodríguez, «a abstención inicial converterase nun voto en contra».

Los nacionalistas preparan asambleas informativas para recoger sugerencias de los asistentes con el fin de incluirlas en sus alegaciones. En las reuniones facilitarán a los asistentes un modelo de alegación para que pueden presentarlas directamente en el Concello de forma individual o colectiva.

Bouzós contra el BNG

La portavoz del PP arremetió contra el BNG «por permitir la aprobación inicial de este ‘basurazo’ con su cobarde abstención» y calificó a Rodríguez de «cómplice» de Ferreira en este «asalto al bolsillo de los vecinos», además de instarla a rectificar e impedir la aprobación definitiva de la ordenanza.