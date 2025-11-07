Portos ordena parar el relleno de Baiona mientras dure el temporal

La obra del relleno del puerto deportivo de Baiona permanecerá paralizada hasta que pase el temporal. Así lo indicó ayer Portos de Galicia tras las quejas generadas ante el vertido de barro por la bahía después de que se rompiese la barrera anticontaminación a causa de la marejada.

El organismo de la Xunta informó de que el parapeto protector estaba siendo reparado para volver desplegarlo de nuevo «canto antes», además de señalar que «a empresa que executa as obras extremará as precaucións durante os días de hoxe [por ayer] e mañá [por hoy] dado que se mantén a alerta por temporal e non depositará material mentres non estea de novo operativa a barreira».

El ente autonómico trató de zanjar con un comunicado la polémica abierta en la localidad por la «falta de control» de los trabajos por parte de las administraciones que denuncia la plataforma Salvemos Santa Marta y que quedó patente, según la entidad vecinal, con la turbidez que se extendió por la bahía desde el fin de semana, inicialmente porque el parapeto se subió al aterramiento como consecuencia de las mareas vivas y finalmente porque acabó partido hace dos días.

Un incidente que, según Portos de Galicia, carece de riesgo de contaminación. «Non se trata dun vertido contaminante senón de turbidez provocada pola dispersión de áridos». En este sentido, el organismo público recuerda que el material que se deposita «son áridos procedentes de canteira, adecuados para o seu uso, como consta nos informes do Seprona da Garda Civil» y llama a «evitar o alarmismo».

Además de desplazar personal propio para colaborar en los trabajos de contención de la turbidez, Portos recordó que las obras de ampliación del puerto deportivo baionés que promueve Nauplia Capital «contan con todos os permisos e garantías ambientais necesarios tanto da Xunta como do Concello e o Estado».

Desde la plataforma ciudadana que lucha contra la obra que ganará otros 4.679 metros cuadrados al mar denunciaban ayer el arreglo «a medias» de la barrera anticontaminación. Según manifestó su portavoz, Rafael Lores, «repararon os flotadores pero non colocaron a cortinilla», por lo que el colectivo teme que el material empleado continúe diseminado por la bahía.