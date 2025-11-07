Porriño oferta 100 plazas en un nuevo programa de empleo

Porriño tiene abierto el proceso de inscripción para participar en el nuevo Programa Integrado de Empleo (PIE), una iniciativa que permitirá atender a 100 personas desempleadas durante los próximos doce meses, con el objetivo de alcanzar una inserción laboral del 42%.

Las personas interesadas en participar deben cubrir el formulario disponible en la página web o en las redes sociales municipales y enviarlo al correo orientación@porremprego.org o entregarlo presencialmente en las oficinas de Porremprego, en el multiusos de Torneiros.

Este nuevo PIE, cuya formación se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026, supone una inversión de 275.000 euros, subvencionada en un 80% por la Xunta y cofinanciada en un 20% por el Concello.

«Este programa es una oportunidad real para muchas personas que buscan un futuro laboral estable. Durante un año van a contar con un equipo profesional que les ayudará a mejorar su formación, definir objetivos y acceder a ofertas de trabajo concretas», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo.