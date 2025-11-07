Ponteareas realiza limpiezas y rozas forzosas de fincas

El Concello de Ponteareas ha contratado una empresa local para realizar ejecuciones subsidiarias de limpieza y roza de fincas, cuando las personas propietarias no cumplan con su obligación legal de mantenerlas en buen estado.

Estas actuaciones están reguladas en la ordenanza municipal de gestión y limpieza de fincas y montes, aprobada recientemente por el Concello con el objetivo de reforzar la prevención de incendios forestales y mejorar la seguridad en las zonas próximas a las viviendas. La normativa establece que todas las parcelas situadas cerca de suelo urbano, rural o urbanizable deben estar libres de especies pirófitas y restos forestales antes del 31 de mayo de cada año.

Una vez rematado ese plazo, el Concello puede iniciar de oficio las tareas de limpieza, bien con medios propios o mediante contratación externa. Posteriormente, se les notificará a las personas propietarias el coste de los trabajos realizados y se procederá a su repercusión económica junto con la tramitación, si procede, de la correspondiente sanción administrativa.

Esta semana comenzaron los trabajos de las siete primeras ejecuciones subsidiarias, luego de un proceso administrativo que se atrasó y que tenía previsto su inicio en verano. El Concello comenzó los trabajos priorizando las zonas de mayor riesgo y continuará con los mismos las próximas semanas.