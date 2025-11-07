O Rosal cambia la cubierta de su pabellón por casi 250.000 euros

El Concello de O Rosal ha sacado a licitación las obras de sustitución de la cubierta del pabellón municipal, así como actuaciones complementarias en la fachada, megafonía y ventilación del recinto. La inversión ronda los 250.000 euros, aportados por la Diputación de Pontevedra. Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 24 de noviembre a las 14.00 horas.

La actuación prevé retirar los actuales cierres de cubierta y fachadas, realizar trabajos de saneamiento de la estructura, la limpieza y aplicación de nuevas capas protectoras, la instalación de un nuevo sistema de paneles de alta resistencia que mejorarán el comportamiento térmico y la iluminación natural interior, entre otros trabajos.

Este proyecto forma parte de un plan estratégico más amplio que el Concello está desarrollando para mejorar y ampliar espacios de ocio, áreas deportivas y zonas de encuentro comunitario, consolidando así su compromiso con una vida activa, saludable y accesible para los vecinos. «Más de 200 niños entrenan en el pabellón municipal cada semana, por lo que esta mejora supone un paso fundamental para que puedan seguir creciendo en condiciones óptimas», aseguró la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández.