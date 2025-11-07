Mos bonifica un 50% el IBI a inmuebles con paneles solares
El Concello modifica la ordenanza fiscal para incentivar el uso de energías renovables
La rebaja se aplicará durante tres ejercicios
El Concello de Mos ha aprobado una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de incentivar el uso de las energías renovables mediante la incorporación de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, durante tres ejercicios fiscales consecutivos, a las personas propietarias de inmuebles de uso residencial que instalen sistemas de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica.
La alcaldesa, Nidia Arévalo, explica que esta medida supone el cumplimiento de un compromiso electoral y que forma parte de una estrategia municipal más amplia para favorecer la transición energética, la sostenibilidad y el ahorro económico de las familias mosenses. «Cumplimos con la palabra dada. Con esta bonificación apoyamos directamente a las vecinas y vecinos que quieren apostar por la energía limpia y por la eficiencia, reduciendo tanto las emisiones contaminantes como el gasto de las economías familiares», señala Arévalo.
La medida es de carácter rogado, por lo que se concede previa solicitud de los propietarios que instalen los paneles solares en sus viviendas, y siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos y administrativos.
Otras medidas municipales para impulsar el uso de energías renovables, ya aprobadas, son una bonificación del 75% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para los propietarios de vehículos de emisiones cero; así como una bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a las instalaciones fotovoltaicas y térmicas en viviendas unifamiliares. En ambas, el Concello de Mos aplica la rebaja máxima permitida por ley.
Desde el Concello de Mos insisten en su compromiso con las energías renovables, la eficiencia y la sostenibilidad; políticas que hicieron que, recientemente, el Ayuntamiento fuera distinguido con la Bandera Verde de la Xunta de Galicia. «Estas medidas fiscales se suman a una estrategia integral que ya está dando resultados. La Bandera Verde es un símbolo de que Mos va por el buen camino, y hoy seguimos avanzando con paso firme», concluye la alcaldesa.
