Magosto solidario con el Sáhara en Ponteareas
Ponteareas
La Asociación Galega de Solidaridade co Pobo Saharaui organiza mañana, sábado, a partir de las 17 horas, un magosto en la plaza de abastos de Ponteareas. El evento, que combinará música, magia y gastronomía, se hace en apoyo al Sáhara.
Durante toda la tarde habrá diversas actuaciones, comenzando por el grupo de gaiteros Os Cuncheiros de Vigo. Le seguirá Dende Circo y Diana Tarin, semifinalista de La Voz, acompañada al piano por Edel Orta. Al final de la tarde actuarán Os Ventos de Comsesaña y Alteanos.
En barra se servirán todo tipo de tapas, bocadillos, empanadas y bebidas.
