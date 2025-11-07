Incendian por tercera vez en un mes los aseos del multiusos de A Xunqueira
Los aseos del Multiusos de A Xunqueira de Redondela sufrieron el pasado martes el tercer incendio en menos de un mes.
El acto vandálico fue similar a los producidos los pasados días 8 y 9 de octubre, al prender fuego al dispensador del papel higiénico, generando una intensa humareda. Una trabajadora del multiusos se percató de lo que sucedía y empleó una manguera para sofocar el incendio, quedando todo en un susto.
