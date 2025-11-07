Arantei celebra el 25 aniversario de la Festa do Viño Novo
La Festa do Viño Novo de Arantei, en Salvaterra de Miño, cumple este fin de semana su vigésimo quinta edición. Así, como viene siendo habitual, la fiesta irá acompañada de vino gratis para todos los asistentes en el pabellón de deportes de Arantei, que abrirá sábado y domingo para este evento.
Los vecinos y vecinas de la parroquia llevan 25 años manteniendo viva esta tradición, para la cual donan las uvas con las que los miembros de la comisión de Fiestas de San Roque, que este año recae en el barrio de Carrilla, se encargan de elaborar el vino.
El sábado, a las 19.00 horas, abrirán los stands, que además de vino gratis ofrecerán variedad de productos gastronómicos: callos, carne ao caldeiro, oreja, empanada, jamón, pulpo y churrasco, entre otras cosas. A partir de las 21.30 horas comenzará la música, primero con el grupo 2 Tipos y después con A Carrilla Disco Móvil.
El domingo, la fiesta comenzará ya a las 11 horas y contará con el pregón del ciclista ponteareano Álvaro Pino a las 13 horas.
