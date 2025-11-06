Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita guiada a los grafitis de Monteferro

Visita guiada a los grafitis de Monteferro |

Visita guiada a los grafitis de Monteferro |

El Concello de Nigrán ofrece este sábado a las 10.00 una ruta guiada por Monteferro y los murales realizados por el artista Beis331 en el entorno. Para participar se requiere inscripción previa a través del correo roteiros@nigran.com indicando nombre, apellidos y teléfono.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents