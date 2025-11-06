Transportes y Xunta permutan la titularidad de viales en Tui

El Ministerio de Transportes y la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras han formalizado el intercambio de titularidad de varios tramos de la N-551 y de la autovía A-55 a su paso por Tui, fruto de un acuerdo previo emitido por la Dirección General de Carreteras para autorizar a la Xunta a realizar las obras para la conexión del vial de alta capacidad Tui-A Guarda con la A-55.

Transportes asume la titularidad del enlace situado en el kilómetro 30,20 de la A-55, incluyendo la glorieta elevada, los ramales de conexión de la glorieta con la autovía A-55 y el ramal de conexión de la glorieta con la N-551; mientras que la Xunta asume la titularidad del tramo de la N-551 desde su inicio y la glorieta ubicada aproximadamente en el kilómetro 0,550, así como los ramales Vigo-Tui y Tui-Portugal, que daban continuidad al antiguo enlace entre la A-55 y la N-551.