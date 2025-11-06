Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller de macramé práctico en O Rosal

O Rosal organiza un taller práctico de macramé el próximo 15 de noviembre a cargo de la artesana Ana Loredo, de Nai Diseños. Durante la sesión, las personas participantes aprenderán a tejer sin agujas, empleando solo los dedos, y crearán su propio bolso de algodón reciclado. Las plazas son limitadas, por lo que ya están abiertas las inscripciones en un formulario web habilitado por el Concello.

