Dos sesiones formativas sobre extranjería en Tui

La Asociación Accem imparte mañana, viernes, en Tui dos jornadas formativas sobre extranjería y obtención de la nacionalidad. La primera será en el aula Cemit, de 10 a 11.30 horas, para resolver dudas legales de las personas participantes; y la segunda será sobre la obtención de la nacionalidad española, de 12 a 13.30 horas, en el mismo lugar. Ambas sesiones van dirigidas a personas migrantes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Las plazas son limitadas, por lo que hay que inscribirse previamente en Servicios Sociales de Tui.