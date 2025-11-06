Salvaterra mejora los accesos al polígono
El Concello de Salvaterra ha rematado la actuación de mejora del acceso al polígono Chan da Ponte, una obra de más de 149.000 euros. Las obras mejoraron el acceso al espacio industrial, que cuenta con una superficie de 275.000 metros cuadrados y una ocupación de 83%, con 40 empresas desarrollando su actividad.
