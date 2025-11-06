Ponteareas repara deficiencias para evitar inundaciones de bajos en el centro

El Concello de Ponteareas ha acometido obras urgentes de reparación en el subsuelo de la calle Rosalía de Castro y Avenida de Galicia, una de las vías más céntricas y transitadas del municipio, que sirve además de acceso a las carreteras de As Neves y Salvaterra.

Las deficiencias en las canalizaciones soterradas provocaban continuos hundimientos del firme, con baches profundos que dificultaban el tránsito de vehículos y peatones. Además, los problemas en las tuberías ocasionaban atascos y filtraciones en los bajos de las edificaciones próximas, especialmente en episodios de lluvia intensa.

El Concello ha realizado la reparación integral de las deficiencias, sustituyendo y reparando las canalizaciones en mal estado y procediendo posteriormente a la reposición del asfaltado.

«Gracias a esta intervención, hoy (por ayer), en una jornada de intensas precipitaciones, la calle Rosalía de Castro ya no presenta inundaciones en los bajos de los edificios, poniendo así fin a una situación que los vecinos y vecinas venían padeciendo desde hace años. Además, la actuación mejora la seguridad viaria y facilita el tránsito de vehículos en una de las principales arterias del centro urbano», valoran ayer el gobierno local.