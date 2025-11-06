PeC celebra dos años en el Concello con un acto
Ponteareas en Común celebra dos años en la Corporación municipal ponteareana con un acto público, ese sábado, para hacer balance de la mitad de la legislatura. «Dos años de oposición firme, constructiva y valiente, poniendo encima de la mesa los temas que otros prefieren esconder», valoran desde la formación. El acto tendrá lugar en la nueva sede del partido a las 19.00 horas.
