El Mercado de Tomiño tiene cuatro nuevos puestos libres

El Concello de Tomiño ha sacado a licitación la concesión de cuatro nuevos puestos de diferentes características en el Mercado Municipal de Tomiño. En la planta baja se oferta un local de 16,45 metros cuadrados destinado a tienda de alimentación y otro de 16,50 metros cuadrados para pescadería. Por otro lado, en la primera planta se podrá optar a un espacio de 12,05 metros cuadrados para alimentación, elaboración y venta de productos dulces y salados y otro de 20,60 metros cuadrados para venta de productos alimentarios o no.

Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 13 de noviembre a las 14 horas en el Registro del Concello de Tomiño por vía electrónica o presencial, o por correo certificado, indicando la remisión y la justificación de la fecha de envío mediante fax, telefax o telegrama en el mismo día.

Con la puesta en marcha de estos nuevos puestos, el Concello busca ampliar la oferta disponible y dar continuidad al proceso de revitalización y dinamización de los mercados municipales, espacios que cuentan con el Sello de Excelencia y que destacan por su carácter acogedor, moderno, céntrico y bien acondicionado, pensados para favorecer el trabajo de los placeros y placeras y ofrecer un servicio de calidad a los vecinos y vecinas.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destaca la importancia de esta convocatoria «con la que el Concello quiere facilitar que nuevas iniciativas comerciales puedan surgir y crecer aquí, en nuestro municipio. El mercado es un punto de encuentro fundamental y una oportunidad extraordinaria para emplear talento local y fortalecer el comercio de proximidad». La regidora apunta también que «continuaremos trabajando para que nuestros mercados sean espacios vivos, atractivos e integradores».