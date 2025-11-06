«Matilda» abre el ciclo infantil en los cines de A Ramallosa
Las entradas, gratuitas, podrán retirarse una hora antes en taquilla hasta completar las 160 butacas
REDACCIÓN
El programa de cine infantil que el Concello de Nigrán organiza en los cines municipales de A Ramallosa arranca este sábado con la proyección de la película «Matilda» a las 18.00 horas. Todos las tardes de sábado de invierno están previstas sesiones y en noviembre podrán verse los largometrajes «ET. El extraterrestre» el día 15, «Gru, mi villano favorito» el 22 y «Charlie y la fábrica de chocolate» el 29.
Las proyecciones serán gratuitas, pero habrá que retirar la entrada desde una hora antes en taquilla, dado que el aforo se limita a las 160 butacas que ofrece una de las dos salas del establecimiento, que el pasado sábado se quedaron cortas ante la gran afluencia de público asistente al pase de la película de animación «Coco» con motivo del Samaín. Un centenar de personas se quedaron fuera con el consecuente disgusto para los más pequeños.
