Lazoiro denuncia un vertedero ilegal

La asociación Lazoiro denuncia la existencia de un vertedero ilegal en un camino colindante a la autovía A-52, en el lugar de San Cristina, en la parroquia de Leirado, en Salvaterra. Se trata de una concentración de neumáticos y otros materiales contaminantes. La entidad ya informó por registro al Concello, adjuntando fotografías, para que procedan de manera urgente a retirar los residuos de las zonas afectadas y a investigar su origen para aplicar las sanciones correspondientes.