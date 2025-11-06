«Hechos furiosos», a escena en A Guarda
La programación teatral de A Guarda lleva este viernes al centro cultural el monólogo «Hechos furiosos», en el que la protagonista, Claudia, mantiene una larga conversación con su gato en la que reflexiona, en clave de humor, sobre el mundo, las ideas preconcebidas, los límites impuestos y las mentiras que nos contaron a lo largo de la vida. La actuación comenzará a las 21 horas.
