Font exige a la Xunta que escuche a los usuarios del bus

El diputado del PSdeG Carlos López Font exigió ayer al Gobierno gallego en el Parlamento que tenga en cuenta las sugerencias de los concellos y las quejas de los usuarios a la hora de licitar las concesiones anuladas del servicio de autobuses en Val Miñor y Baixo Miño.

El socialista lamentó que el «mal deseño» del plan de transporte «seguirá sendo un castigo» para el área de Vigo.