Font exige a la Xunta que escuche a los usuarios del bus

REDACCIÓN

Val Miñor

El diputado del PSdeG Carlos López Font exigió ayer al Gobierno gallego en el Parlamento que tenga en cuenta las sugerencias de los concellos y las quejas de los usuarios a la hora de licitar las concesiones anuladas del servicio de autobuses en Val Miñor y Baixo Miño.

El socialista lamentó que el «mal deseño» del plan de transporte «seguirá sendo un castigo» para el área de Vigo.

