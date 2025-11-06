Crece la indignación contra el relleno de Baiona al romperse la barrera anticontaminación

La marejada acabó por quebrar ayer la barrera anticontaminación de la obra del relleno del puerto deportivo de Baiona. Pero el lodo procedente del aterramiento que servirá para ampliar las instalaciones náuticas se extiende por la bahía desde antes.

El dispositivo de protección se subió hace tres días al espacio ganado al mar «coas mareas vivas» y, según denuncia la plataforma Salvemos Santa Marta, «xa non hai diferencia entre a auga de dentro e de fóra, está toda igual de turbia». El colectivo que lleva meses tratando de parar la obra que considera «un atentado contra o medio ambiente» mostraba ayer su repulsa ante «a falta de control» con la que se desarrollan los trabajos. «Estamos indignados», clamaba su portavoz, Rafael Lores.

«Traballan con total impunidade e sen ningún respecto polo medio ambiente e polos veciños de Baiona», recalcaba. La agrupación denunció lo ocurrido al 112 a media tarde y ayer por la noche ningún agente de las fuerzas de seguridad ni tampoco ningún técnico de ningún organismo público había acudido a comprobar el incidente. «Sentímonos abandonados polas administracións, tanto polo Concello, como pola Xunta ou polo Goberno do Estado», se quejaban desde Salvemos Santa Marta, que ha alertado del asunto también al Seprona de la Guardia Civil.

La barrera anticontaminación de la obra del relleno del puerto deportivo de Baiona, rota. / Cedida

La permisividad que denuncia la plataforma se produce, aseguran sus integrantes, «desde o inicio da obra», pese a tratarse de un proyecto «que debería contar cunha vixiancia ambiental exhaustiva», recalca Lores. Según recuerda el portavoz, el informe ambiental de 2002 «xa recolle medias de protección do medio moi estritas». Se refiere a la imposición de uso de material de cantera, «mentres que se detectou escombro da obra do Barrio do Cura», a la exigencia de higienizar los camiones al entrar en el recinto que nunca se cumplió, entre otras medidas de protección.

Aluden también los activistas de Salvemos Santa Marta al «descaro» de la promotora de la obra, Nauplia Capital, cuando al final de verano, «mentres toda Baiona estaba con restriccións de auga regaban os bloques de hormigón da escollera».