¿Qué quieren los mosenses?

Mos ha recibido un total de 674 propuestas de iniciativas para desarrollar con cargo a la partida de 200.000 euros que, por primera vez, el Concello reservará en los presupuestos para ejecutar proyectos propuestos por los vecinos y vecinas. De entre esas iniciativas, el comité municipal encargado de evaluar la viabilidad técnica, legal y económica de cada una, ha elegido 11 proyectos finalistas, que deberán votar ahora los residentes mayores de 16 años.

De entre todas las propuestas realizadas, hay una que ha destacado sobre las demás, pues se ha repetido más de un centenar de veces. Esta es la mejora integral del campo de fútbol municipal de Louredo, que el comité técnico ha seleccionado como finalista y ha presupuestado en 200.000 euros.

Otro proyecto que se ha repetido y que también ha superado el filtro es la creación de un aparcamiento público en el entorno del Pazo de Mos, Parque de A Pesqueira y Paseo do Louro, que también se llevaría la totalidad del presupuesto de 200.000 euros, al igual que la tercera propuesta seleccionada: la mejora de la seguridad y humanización desde la capilla de San Amaro hasta Arrubial.

La instalación de puntos de luz de carga solar con sensor de movimiento en el Paseo do Louro y la creación de un parque canino son otros dos proyectos, valorados en 100.000 euros cada uno, que podrán votar los mosenses, seguidos de la cubrición de la pista de pádel municipal y la mejora del entorno de la iglesia de Guizán, presupuestados en 40.000 euros y 200.000 euros, respectivamente.

A estos se suman el acondicionamiento del exterior del local de San Franco, por 120.000 euros; la ejecución de la primera fase de un nuevo local en el parque de Costoias, por 200.000 euros; la mejora del «torreiro» exterior de la iglesia de Cela, por 200.000 euros; y la compra de terrenos y consolidación del castro de Torroso, por 80.000 euros.

Estas son las once iniciativas entre las que deberán votar los y las mosenses hasta el 14 de noviembre a través de la web municipal o en varios puntos físicos habilitados en instalaciones municipales.

Descartes

Además de estas once propuestas finalistas, fueron muchas más las presentadas, como, por ejemplo, la contratación de más agentes de la Policía Local para cubrir el horario nocturno, la mejora de las instalaciones del CEIP Plurilingüe Pena de Francia, la instalación de bandas de reducción de seguridad, la creación de un refugio de animales o la creación de una playa fluvial en la zona del río Louro.

Estas y otras propuestas fueron descartadas porque, o bien se enmarcan en ámbitos de actuación excluidos del proceso, porque requieren de competencias que no corresponden al Concello de Mos, porque su ejecución no se garantiza en 2026 o porque el Concello ya las tiene previstas.