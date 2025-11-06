Coloquio sobre los mártires de Sobredo, hoy en Tui
El Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, en el marco del Mes da Memoria que promueve el Concello de Tui, organiza esta atrde, a las 19.30 horas, un coloquio en el que intervendrá la periodista Tereixa Navaza para tratar el tema «A prensa desde Sobredo á volta de Castelao». Tendrá lugar en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela. Además, este mes, el sábado 29, se conmemorará el 103 aniversario de los sucesos en Sobredo, con un acto en el monumento a los mártires en Guillarei.
