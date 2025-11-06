Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La chapelana Rosana González, reina de la belleza

Logra el título en el certamen internacional Mrs. Universe for Peace en la categoría +50

Rosana González, tras coronarse como Mrs. Universe +50.

Rosana González, tras coronarse como Mrs. Universe +50.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Chapela ya tiene a su reina de la belleza sénior. Se trata de Rosana González, vecina de esta parroquia redondelana, que acaba de proclamarse vencedora del certamen internacional Mrs. Universe for Peace en la categoría +50, al que acudió en representación de España tras lograr el pasado mes de junio la corona de belleza nacional representando a Galicia.

Este certamen internacional, celebrado en Madrid entre el pasado día 30 de octubre y el 2 de noviembre, supone una plataforma global para mujeres mayores de 30 años que quieran dar el salto al mundo de la pasarela y la moda. «Estoy muy orgullosa de mis raíces y de mi edad», afirma Rosana demostrando que los años no suponen ningún obstáculo cuando se tiene ilusión por alcanzar una meta. Además expresa su satisfacción por haber tenido la oportunidad de representar a España, a Galicia y a Redondela en este certamen internacional dedicado a la paz. «Quiero dar las gracias a Thais Arias y al certamen MRS+30 Spain por darme la oportunidad de comenzar esta aventura y haber podido cumplir un sueño. ¡Viva Galicia y viva las mujeres maduras!», exclama.

Casada y madre de dos mellizos, Rosana se define como una mujer «plena y segura de sí misma». Estudió peluquería y educación infantil, aunque su vida profesional no siguió ese camino, ya que desde hace 26 años trabaja en una fábrica del sector de la automoción donde rompió moldes: fue la primera mujer en la cadena de montaje de la empresa.

Sus títulos de miss Galicia y España le han servido en los últimos meses para abrirle nuevas puertas en su faceta como modelo, donde ya protagonizó un anuncio y participó en varios desfiles. Ahora, confía en que la corona internacional le suponga un nuevo impulso para su trayectoria en el mundo de las pasarelas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents