La chapelana Rosana González, reina de la belleza
Logra el título en el certamen internacional Mrs. Universe for Peace en la categoría +50
Chapela ya tiene a su reina de la belleza sénior. Se trata de Rosana González, vecina de esta parroquia redondelana, que acaba de proclamarse vencedora del certamen internacional Mrs. Universe for Peace en la categoría +50, al que acudió en representación de España tras lograr el pasado mes de junio la corona de belleza nacional representando a Galicia.
Este certamen internacional, celebrado en Madrid entre el pasado día 30 de octubre y el 2 de noviembre, supone una plataforma global para mujeres mayores de 30 años que quieran dar el salto al mundo de la pasarela y la moda. «Estoy muy orgullosa de mis raíces y de mi edad», afirma Rosana demostrando que los años no suponen ningún obstáculo cuando se tiene ilusión por alcanzar una meta. Además expresa su satisfacción por haber tenido la oportunidad de representar a España, a Galicia y a Redondela en este certamen internacional dedicado a la paz. «Quiero dar las gracias a Thais Arias y al certamen MRS+30 Spain por darme la oportunidad de comenzar esta aventura y haber podido cumplir un sueño. ¡Viva Galicia y viva las mujeres maduras!», exclama.
Casada y madre de dos mellizos, Rosana se define como una mujer «plena y segura de sí misma». Estudió peluquería y educación infantil, aunque su vida profesional no siguió ese camino, ya que desde hace 26 años trabaja en una fábrica del sector de la automoción donde rompió moldes: fue la primera mujer en la cadena de montaje de la empresa.
Sus títulos de miss Galicia y España le han servido en los últimos meses para abrirle nuevas puertas en su faceta como modelo, donde ya protagonizó un anuncio y participó en varios desfiles. Ahora, confía en que la corona internacional le suponga un nuevo impulso para su trayectoria en el mundo de las pasarelas.
